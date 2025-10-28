Tunis, 28 octobre 2025 — Le poulet reste le roi des tables tunisiennes. Ibrahim Nafzaoui, président de la chambre nationale des commerçants de volailles, l’a rappelé ce mardi dans l’émission Le Rue tunisienne sur ExpressFM: « près de 90 % des Tunisiens consomment de la volaille, chaque jour ou presque ». Un chiffre qui en dit long sur la place centrale de ce produit dans le quotidien du pays.

15 000 tonnes par mois pour nourrir la demande

Selon Nafzaoui, la consommation nationale de poulet oscille entre 350 et 450 tonnes par jour. Pour suivre le rythme, il faut produire environ 15 000 tonnes par mois. Ce mois-ci, la production a atteint plus de 14 000 tonnes, un niveau jugé satisfaisant, même si un léger manque de dinde a été observé. Le responsable se veut rassurant : « tout reviendra à la normale le mois prochain ».

Des prix à géométrie variable

Mais sur les étals, les prix racontent une autre histoire. Nafzaoui a reconnu une envolée du prix des viandes blanches dans les points de vente non encadrés, où le kilo peut atteindre 11,500 dinars. L’escalope de dinde, lui, peut grimpe jusqu’à 17 dinars.

En revanche, dans les circuits organisés, les prix restent dans la fourchette officielle de 8,500 dinars le kilo. L’appel du président est clair : « n’achetez pas dans les marchés anarchiques ».

Le poulet sous pression avant les fêtes

Le secteur se prépare déjà pour le Nouvel An et le mois de Ramadan, deux périodes de forte consommation. Nafzaoui promet une offre abondante et des prix maîtrisés, malgré la tension actuelle sur les coûts.

Mais sur les réseaux sociaux, le ton monte : entre hausse du carburant, marges floues et spéculations, beaucoup s’interrogent — le poulet du peuple va-t-il, lui aussi, devenir un produit de luxe ?