Mauvaise nouvelle pour Naples. Le club champion d’Italie en titre devra se passer de Kevin De Bruyne pendant plusieurs mois. Le milieu offensif belge souffre d’une importante lésion au biceps fémoral droit, contractée lors du match remporté contre l’Inter Milan (3-1).

Une blessure sérieuse confirmée par le club

Dans un communiqué publié lundi, le Napoli a indiqué que les examens médicaux avaient révélé « une lésion de vaste ampleur au biceps fémoral de la cuisse droite ».

Le joueur, âgé de 34 ans, a d’ores et déjà entamé son programme de rééducation. Le club n’a pas donné de durée précise d’indisponibilité, mais selon la Gazzetta dello Sport et Sky Sport, De Bruyne ne devrait pas rejouer avant 2026.

Le milieu belge s’est envolé lundi pour la Belgique afin de consulter un chirurgien et déterminer la nécessité d’une éventuelle opération.

Une blessure survenue en plein succès

L’incident est survenu à la 33e minute du match de la 8e journée de Serie A. Après avoir transformé un penalty ouvrant le score face à l’Inter Milan, Kevin De Bruyne s’est immédiatement arrêté, posant la main sur sa cuisse droite avant de demander le changement.

Malgré cette sortie prématurée, Naples s’est imposé 3-1 et conserve la tête du championnat.

Naples privé de ses deux Belges

Cette nouvelle blessure s’ajoute à celle de Romelu Lukaku, indisponible depuis août pour une atteinte similaire au biceps fémoral droit. L’entraîneur Antonio Conte devra composer sans ses deux internationaux belges pour plusieurs semaines, une situation qui complique la gestion de l’effectif napolitain avant les échéances européennes.