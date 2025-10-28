Le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, s’est entretenu, lundi, au siège de l’Académie diplomatique internationale, à Tunis, avec le sous-secrétaire d’État irakien aux Relations bilatérales, Mohamed Hussein Bahr Al-Ouloum.

Citée dans un communiqué, la réunion a permis de dresser un état des lieux de la coopération bilatérale entre les deux pays et de débattre des questions d’intérêt commun.

La réunion a été également l’occasion de réaffirmer la volonté des deux parties de concrétiser la volonté politique ferme des dirigeants des deux pays frères de poursuivre et de renforcer les relations fraternelles et la coopération entre les deux pays.

À cette occasion, il a été fait état de la dynamique qui distingue les relations bilatérales tuniso-irakiennes et de passer en revue les différents domaines de coopération entre les deux pays.

Dans ce contexte, les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité de tirer meilleur parti des opportunités de coopération prometteuses qui s’offrent dans bon nombre de secteurs, tels que l’énergie, l’industrie, les transports, le tourisme et l’agriculture.

Toujours dans le cadre de la même réunion, les deux parties ont discuté des défis posés par les développements internationaux et régionaux, réaffirmant l’impératif de coordonner les positions pour y faire face au service de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Dans ce contexte, les concertations entre les deux parties ont fait ressortir une convergence de vues autour de l’ensemble des questions abordées, dont en premier lieu, la question palestinienne.

A ce titre, Ben Ayed a réaffirmé la position ferme de la Tunisie en faveur du peuple palestinien frère, de son droit à disposer de lui-même et de sa lutte pour recouvrer ses droits historiques et établir son État indépendant sur l’ensemble de son territoire avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.

Le responsable irakien effectue, aujourd’hui et demain, une visite de travail en Tunisie à l’invitation de son homologue tunisien, Mohamed Ben Ayed.

La visite s’inscrit dans le cadre des préparatifs en prévision de la deuxième session des consultations politiques entre la République tunisienne et la République d’Irak.

A l’entame de sa visite en Tunisie, le responsable irakien a rencontré le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti.