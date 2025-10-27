La 11e édition du Forum International des Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) se tiendra les 29 et 30 octobre 2025 à Gammarth. Cet événement rassemblera plus de 500 décideurs informatiques africains et internationaux autour d’un enjeu central : la réinvention du rôle du DSI face à l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle.

Organisé par le Club-DSI Tunisie, ce forum continental, pilier de la transformation numérique en Afrique depuis 2014, aura pour thème central « Réinventer le DSI à l’ère de l’IA ». Il vise à aider les DSI à évoluer d’un simple « gardien du SI » vers un stratège clé de la triple transition : numérique, écologique et générationnelle.

Le programme s’articulera autour de conférences, de workshops pratiques et de panels abordant les enjeux cruciaux liés à l’IA. Les sessions clés traiteront de l’IA agentique, de la sécurité, de la gouvernance (réglementations, éthique), du leadership, ainsi que de l’IoT et de la robotique optimisés par l’IA.

Parmi les conférences majeures figurent « DSI : du gardien du SI au stratège de la triple transition » et « Plus humains avec l’IA : un défi et une opportunité ? ». Des ateliers pratiques seront proposés sur le déploiement d’un SOC, la protection des données hybrides ou l’intelligence émotionnelle au service du digital.

L’événement, qui compte des participants de plus de 30 pays, une vingtaine de conférenciers et plus de 30 partenaires, sera également l’occasion de découvrir la 5e édition du Baromètre de la Maturité Digitale en Afrique. Un espace d’exposition et des séances de networking sont prévus pour favoriser les synergies et les collaborations.

« Ce qui était autrefois un rôle de soutien est devenu un poste de commandement stratégique », soulignent les organisateurs, estimant que ce forum offre aux DSI les outils et les visions pour réinventer leur rôle stratégique.