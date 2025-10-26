Smart Tunisie a publié ses indicateurs d’activité pour le troisième trimestre 2025. L’entreprise enregistre une hausse de 15 % de ses revenus, qui atteignent 113 298 KDT à fin septembre. Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus cumulés s’élèvent à 306 140 KDT, soit une progression de 10 % par rapport à la même période de 2024.

Hausse des coûts et stabilité financière

Le coût d’achat des marchandises vendues s’élève à 97 537 KDT pour le trimestre, contre 85 668 KDT un an plus tôt. Cette hausse accompagne la croissance de l’activité. Les charges financières restent stables à 4 161 KDT, tandis que les produits financiers progressent nettement, passant de 463 KDT à 1 112 KDT, principalement grâce aux gains de change réalisés.

Évolution de la trésorerie et des effectifs

La trésorerie nette de Smart Tunisie ressort à -2 389 KDT au 30 septembre 2025, contre -1 879 KDT un an plus tôt, reflétant un léger creusement du besoin en fonds de roulement.

L’entreprise poursuit toutefois son développement structurel : la surface totale de ses points de vente a doublé grâce à l’entrée en exploitation de l’extension du siège social.

La masse salariale du trimestre atteint 2 467 KDT, et l’effectif moyen s’établit à 214 salariés, contre 197 un an auparavant, en lien avec les nouvelles activités du groupe.