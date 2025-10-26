La société ARTES, représentant officiel des marques Renault et Dacia en Tunisie, a publié ses indicateurs d’activité relatifs au troisième trimestre 2025, marqués par une nette progression de son chiffre d’affaires et une solide performance commerciale.

Une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires

Au cours du troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires d’ARTES a atteint 76,564 millions de dinars, contre 66,596 millions un an plus tôt, soit une hausse de 14,96 % (+9,968 millions de dinars). Cette performance confirme la dynamique de reprise de la demande sur le marché automobile tunisien.

Plus de 5 400 véhicules immatriculés

À fin septembre 2025, ARTES a renforcé sa position sur le segment des véhicules particuliers avec 5 402 immatriculations, contre 3 317 unités à la même période de 2024. Cela représente une progression spectaculaire de 62,85 %, soit 2 085 véhicules supplémentaires.

Léger repli des produits financiers

Les produits financiers ont enregistré une baisse de 1,366 million de dinars (-10,76 %) par rapport à la même période de 2024.

Trésorerie en retrait

La trésorerie nette de la société s’élève à 86,407 millions de dinars au 30 septembre 2025, contre 103,311 millions un an auparavant, soit une baisse de 16,904 millions de dinars.