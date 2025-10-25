Le taekwondoïste tunisien Mohamed Khalil Jendoubi a remporté la médaille d’or dans la catégorie des -63 kg lors des Championnats du Monde en Chine, après sa victoire en finale contre l’Iranien Ali Haj Mousaei.

Parcours exceptionnel vers la finale

Jendoubi avait un parcours complexe vers la finale. Il s’est qualifié directement sans passer par les demi-finales, en raison de la victoire du Jordanien Mahmoud Al-Taraira sur le joueur chinois en quart de finale. Cette décision médicale a été prise après un coup illégal subi par le Chinois. Selon le règlement de la Fédération Mondiale de Taekwondo (WT), le joueur déclaré vainqueur par décision médicale est exempté du combat suivant pour préserver sa santé.

Sur le chemin de la finale, Jendoubi avait éliminé successivement :

Samirkhan Ababakirov (Kazakhstan) : 2-1 (6-4 / 4-2 / 3-11)

Omar Gergely (Hongrie) : 2-0 (13-1 / 11-10)

Maksim Osin (équipe neutre) : 2-0 (10-9 / 4-1)

Bendjino Maisedjan (Surinam) : 2-0 (16-3 / 15-3)

Une carrière déjà riche en médailles

Mohamed Khalil Jendoubi compte déjà à son palmarès deux médailles olympiques dans la catégorie des moins de 58 kg :

Argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (reportés en 2021)

Bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Cette nouvelle victoire mondiale confirme sa position parmi les meilleurs taekwondoïstes de sa génération.

Ikram Dhahri s’incline en 32es de finale

La compatriote de Jendoubi, Ikram Dhahri, a été éliminée en 32es de finale. Après avoir remporté son premier combat contre la joueuse de Hong Kong Lam Siu Wai (2-0 : 8-0 / 3-0), elle s’est inclinée face à la numéro deux mondiale de Taïwan-Chine, Luo Yu-Yun (ou Liu Yu-Yun), sur le score de 0-0 / 2-4.

Cette édition des Championnats du Monde met en lumière le potentiel des athlètes tunisiens sur la scène internationale du taekwondo et souligne la montée en puissance de jeunes talents comme Jendoubi.