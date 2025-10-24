Le Stade Francis-Le Blé sera le théâtre d’un choc prometteur ce samedi 25 octobre 2025, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Le Stade Brestois reçoit le Paris Saint-Germain à partir de 17h00, pour une rencontre aux enjeux importants des deux côtés.

⚽ Un duel à suivre de près

Les Parisiens, en quête de points pour consolider leur position en tête du classement, affrontent une équipe brestoise toujours redoutable à domicile. Entre l’efficacité offensive du PSG et la solidité collective des Bretons, cette confrontation pourrait bien offrir un spectacle équilibré et engagé.

📺 Chaîne TV : où regarder Brest – PSG ?

Le match Brest – Paris Saint-Germain sera diffusé en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1. Les téléspectateurs pourront profiter d’une retransmission en haute définition, pour une immersion totale dans cette affiche du week-end.

💻 Streaming légal

Pour suivre la rencontre en streaming, il suffit de disposer d’un abonnement beIN SPORTS et d’accéder à la diffusion via la plateforme beIN SPORTS CONNECT