Le ministère des Transports a indiqué que le transporteur national Tunisair n’a pas reçu la totalité du montant alloué lors du conseil ministériel du 31 janvier 2025 pour financer le programme de maintenance, qui constitue le plus important programme de l’histoire de la compagnie en termes de budget requis.

Le ministère a fait savoir dans sa réponse à une question écrite adressée par un député de l’ARP, que l’absence des financements nécessaires est l’origine du retard accusé dans la concrétisation du programme de maintenance.

Toutefois, Tunisair a financé à hauteur de 106 millions de dinars une partie importante du programme de maintenance à partir de ses propres ressources, au détriment de ses engagements financiers.

La même source a fait savoir que dans le cadre du programme de restructuration 2026-2030 de la compagnie, la flotte sera renforcée de huit appareils, permettant ainsi d’augmenter l’offre de la compagnie, d’améliorer la disponibilité opérationnelle de la flotte et de garantir la qualité de la cabine.

Et d’ajouter que la réalisation de ce programme débutera dès son approbation par le Conseil des ministres.

Pour ce qui du programme de maintenance des appareils, le taux d’avancement du programme a atteint, entre septembre 2024 et septembre 2025, 55 %.

Concernant l’extension de l’aéroport international de Tunis-Carthage, le projet est actuellement en examen par le Comité technique des méga-projets du ministère des Transports et sera soumis à la commission des mégaprojets à la présidence du gouvernement pour approbation