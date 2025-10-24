La troisième journée de la Ligue Europa, disputée jeudi soir, a offert son lot de surprises et de confirmations à travers les stades européens.

À noter notamment la défaite de Nice sur le terrain du Celta Vigo (2-1) et celle de Lille face au PAOK Salonique (3-4), au terme d’un match spectaculaire. De son côté, Lyon a assuré l’essentiel en s’imposant 2-0 contre Bâle, tandis que Aston Villa a chuté aux Pays-Bas contre Go Ahead Eagles (2-1).

Parmi les autres résultats marquants, Nottingham Forest a dominé Porto (2-0), Feyenoord s’est imposé face au Panathinaïkos (3-1), et Fenerbahçe a pris le dessus sur Stuttgart (1-0). En revanche, la Roma a été surprise à domicile par Viktoria Plzen (1-2).

Voici tous les résultats :

Celta Vigo (ESP) – Nice (FRA) 2-1

Malmö (SWE) – Dinamo Zagreb (CRO) 1-1

Lille (FRA) – PAOK Salonique (GRE) 3-4

Young Boys (SUI) – Ludogorets (BUL) 3-2

Fribourg (GER) – FC Utrecht (NED) 2-0

Feyenoord (NED) – Panathinaïkos (GRE) 3-1

AS Rome (ITA) – Viktoria Plzen (CZE) 1-2

Nottingham Forest (ENG) – Porto (POR) 2-0

Celtic (SCO) – Sturm Graz (AUT) 2-1

FCSB (ROM) – Bologne (ITA) 1-2

Fenerbahçe (TUR) – Stuttgart (GER) 1-0

RB Salzbourg (AUT) – Ferencváros (HUN) 2-3

Brann Bergen (NOR) – Rangers (SCO) 3-0

Lyon (FRA) – Bâle (SUI) 2-0

Genk (BEL) – Betis Séville (ESP) 0-0

Go Ahead Eagles (NED) – Aston Villa (ENG) 2-1

Sporting Braga (POR) – Étoile rouge de Belgrade (SRB) 2-0.