Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a reçu, jeudi, Matt Skelly, ambassadeur du Commonwealth d’Australie en Tunisie avec résidence à Malte, qui lui a remis une copie de ses lettres de créance l’accréditant ambassadeur d’Australie en Tunisie.

À cette occasion, le ministre s’est félicité des liens d’amitié et de partenariat unissant les deux pays depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1977, appelant à les renforcer dans les différents domaines d’intérêt commun, notamment sur les plans économique, commercial et des investissements, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Le ministre a également mis l’accent sur les perspectives de coopération avec l’Australie dans plusieurs secteurs tels que l’agriculture, la gestion rationnelle de l’eau, les énergies renouvelables et les mines ainsi que les opportunités de nouer des partenariats en particulier dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du développement des communautés locales.

Il a, en outre, appelé à l’organisation de visites de délégations d’hommes d’affaires des deux pays ainsi qu’à la tenue d’événements économiques en Tunisie et en Australie afin d’explorer les opportunités de partenariat et développer les échanges bilatéraux, soulignant le rôle que peut jouer la communauté tunisienne établie en Australie dans le renforcement de cette coopération.

S’agissant des prochaines échéances, notamment la tenue de la troisième session des consultations politiques entre les deux pays, le ministre a insisté sur la nécessité de les organiser dans les meilleurs délais et à un haut niveau politique.

Pour sa part, le diplomate australien a exprimé, lors de cette rencontre, la volonté de son pays de développer les relations bilatérales dans divers domaines et d’explorer les meilleures voies pour renforcer la coopération et identifier de nouvelles opportunités de partenariat entre les deux pays.

Il a aussi fait part de l’intérêt manifesté par les entreprises australiennes pour l’investissement en Tunisie, notamment dans les secteurs des mines, des énergies renouvelables et de la prospection pétrolière et gazière, ainsi que pour la mise en place de programmes permettant aux compétences tunisiennes de s’inspirer de l’expérience australienne, en particulier dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, dans le cadre d’une initiative australienne à l’égard des pays africains confrontés à ces défis.