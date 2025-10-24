Un accord de coopération a été signé, ce jeudi à Tunis, entre l’Université Tunis El-Manar et The University of Electro-Communications (UEC) du Japon, en présence de l’Ambassadeur du Japon à Tunis, Takeshi Osuga.

Cet accord vise à favoriser les échanges entre chercheurs, enseignants et étudiants des deux établissements. Il s’inscrit dans le renforcement de la relation tunisio-japonaise dans le domaine technologique.

La signature de ce partenariat intervient après une précédente action de coopération : en avril 2025, l’UEC avait fait don de 1 750 tablettes PC au Ministère de l’Éducation pour soutenir l’enseignement numérique dans les écoles.