L’Institut Arabe des Chefs d’entreprises a estimé que la hausse des importations des produits d’équipement de 22,1%, à fin septembre 2025 (+1,2% en 2024) et des produits intermédiaires de 5,4%, durant la même période (-4,4% en 2024), peut être expliquée par «l’augmentation de besoin en intrants nécessaires à la production », ce qui constitue «un signal prometteur de l’amélioration de la croissance économique de la Tunisie».

«L’évolution de ces intrants traduit bien un passage d’une logique d’autosuffisance à une logique d’interdépendance où les importations sont à la fois un atout stratégique et un levier pour dynamiser les exportations», selon dans une note publiée jeudi, par l’IACE sous l’intitulé « Importations : les dessous d’un trend contrasté ».

L’Institut a fait état, de l’amélioration des indicateurs du secteur minier, notant que «la CPG ambitionne de porter la production à 5 millions de tonnes d’ici la fin de l’année». « Une reprise durable de la production du phosphate introduirait un soulagement significatif au solde commercial et pourrait même pallier le manque à gagner dû à d’éventuelles baisses du prix de l’huile d’olive »…«la croissance soutenue de ce secteur à grand potentiel ne peut être espérée sans résoudre les tensions sociales, les problèmes de transport de la marchandise et les retombées écologiques qui font ravage dans les régions».

En fait, l’IACE a souligné que l’économie tunisienne, portée par la hausse des importations de biens d’équipement et la reprise du secteur minier « semble retrouver un souffle productif, malgré une vulnérabilité persistante aux aléas de la demande mondiale ».

Toutefois, l’Institut a appelé à la prudence car cet optimisme demeure fragile, étant donné qu’ «il pourrait rapidement s’éclipser si les vents de la conjoncture favorable se retournaient et si les pré-requis d’une reprise pérenne ne sont pas satisfaits ».

Partant, il a considéré qu’il est impératif « d’accorder au secteur agricole l’importance qui lui est due, et d’accélérer la transition énergétique », afin de «garantir une performance durable».

Pour rappel, le déficit de la balance commerciale s’est encore creusé pour atteindre 16,728 milliards de dinars, au cours des neuf premiers mois de l’année 2025, contre 13,497 milliards durant la même période de 2024».