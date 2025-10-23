Le championnat de la Nationale A de volley-ball démarre ce week-end avec un programme légèrement modifié pour la première journée de la première phase. Les rencontres se dérouleront vendredi et samedi dans plusieurs salles du pays.

Espérance – Marsa en ouverture de la Poule A

Dans la Poule A, l’Espérance Sportive de Tunis accueillera l’AS Marsa ce samedi 24 octobre à 16h00 à la salle Zouaoui. Cette affiche marque le coup d’envoi officiel de la saison pour les deux formations, déterminées à bien débuter leur parcours.

Un peu plus tard, à 17h00, la Zitouna Sport recevra le MS Boussalem à la salle Pépinière, un duel entre deux équipes habituées à se disputer les places du milieu de tableau.

Étoile – Sfaxien en ouverture de la Poule B

La Poule B débutera vendredi à 17h00 à la salle de Msaken, avec une affiche entre deux grands noms du volley tunisien : l’Étoile Sportive du Sahel et le CS Sfaxien. Ce premier choc pourrait déjà donner le ton pour la suite de la compétition dans ce groupe relevé.

Le lendemain, samedi, le CS Hammam-Lif affrontera l’UST Sfax à 16h00 dans sa salle, pour une rencontre qui s’annonce équilibrée.

Deux matchs reportés

Deux rencontres initialement programmées ont été reportées à une date ultérieure. Il s’agit de SS Bou Saïd – CO Kélibia (Poule A) et ASTT Sfax – FH Ghezaz (Poule B). Les nouvelles dates seront communiquées prochainement par la Fédération tunisienne de volley-ball.