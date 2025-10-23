La troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d’Europe a livré son verdict. Plusieurs favoris ont confirmé leur statut, tandis que d’autres clubs historiques s’enfoncent dans le doute.

Les ténors européens confirment

Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, l’Inter Milan, Arsenal et le Real Madrid continuent leur parcours sans faute. Chacun compte trois victoires en autant de rencontres.

Paris s’est imposé 7-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen, une démonstration offensive qui lui permet de conserver la tête du classement général, à égalité de points avec le Bayern Munich, large vainqueur du Club Bruges (4-0).

L’Inter Milan s’est également illustré en dominant l’Union Saint-Gilloise (4-0), tandis qu’Arsenal a surclassé l’Atlético Madrid (4-0).

Le Real Madrid a pris le meilleur sur la Juventus Turin (1-0), confirmant sa régularité dans la compétition.

Anglais et Espagnols en embuscade

Parmi les poursuivants, Dortmund, Manchester City, Newcastle, Barcelone, Liverpool, Chelsea et Sporting Portugal comptent chacun entre six et sept points.

Les Blues de Chelsea ont signé un succès éclatant face à l’Ajax Amsterdam (5-1), alors que Liverpool s’est imposé 5-1 à Francfort. Le Barça, lui, a déroulé face à l’Olympiakos (6-1).

Le bas du tableau se resserre

En bas du classement, les clubs en difficulté commencent à se détacher. L’Ajax Amsterdam et Benfica n’ont toujours pas pris le moindre point après trois journées.

La Juventus, Monaco, Slavia Prague et Bayer Leverkusen comptent seulement deux points, tandis que Villarreal, Copenhague, Olympiakos et Kairat Almaty ferment la marche avec un seul point.

Classement et perspectives

Après cette 3ᵉ journée :

Paris SG, Bayern Munich, Inter Milan, Arsenal et Real Madrid totalisent 9 points.

Les huit premiers clubs accéderont directement aux huitièmes de finale.

Les équipes classées de la 9ᵉ à la 24ᵉ place disputeront des barrages, tandis que les formations de la 25ᵉ à la 36ᵉ place seront éliminées.