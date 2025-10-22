L’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain continuent leur duel en tête du Championnat Élite de handball. Les deux formations ont remporté leurs rencontres respectives mercredi, lors de la 10e journée, et partagent la première place avec 28 points chacune.

L’Espérance domine Sakiet Ezzit

À la salle Zouaoui, l’Espérance ST s’est imposée face au CS Sakiet Ezzit (33-27). Les « Sang et Or » ont pris rapidement l’avantage, maîtrisant la rencontre grâce à leur supériorité physique et leur efficacité offensive. Ce succès leur permet de conserver la première place ex aequo avec le Club Africain.

Le Club Africain en démonstration

De son côté, le Club Africain a livré une prestation convaincante à la salle Gorjani en battant largement l’EM Mahdia (35-22). Les Clubistes, solides des deux côtés du terrain, ont confirmé leur excellent début de saison et restent au contact du rival espérantiste.

L’Étoile du Sahel freinée à Moknine

L’Étoile Sportive du Sahel a concédé une courte défaite sur le parquet du SC Moknine (31-32). Malgré une belle résistance, les Sahéliens laissent filer deux points importants dans la course au podium. Moknine, pour sa part, grimpe à la sixième place avec 21 points.

Les autres résultats de la journée

À Hammamet, l’AS locale a remporté un match offensif contre le Stade Tunisien (36-31).

Le CHB Jammel s’est imposé face à l’AS Teboulba (41-35), tandis que le BS Beni Khiar a surclassé le CHB Ksour Essef à l’extérieur (34-24).

Classement serré derrière le duo de tête

Derrière le tandem Espérance–Club Africain (28 pts), l’ES Sahel occupe la troisième place avec 24 points, suivie du BS Beni Khiar (23 pts) et du CS Sakiet Ezzit (22 pts). Le SC Moknine (21 pts) et le CHB Jammel (19 pts) complètent le haut du tableau.

En bas de classement, l’AS Teboulba ferme la marche avec 12 points.