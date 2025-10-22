Les travaux de mise en place du chantier de l’hôpital régional de catégorie « B » à Jelma, relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid, ont démarré dans le cours de cette semaine.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures sanitaires et de l’amélioration de la qualité des services offerts aux habitants de la région, a annoncé la direction régionale de la santé sur son site officiel.

Financé par un prêt du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, en vertu d’un accord signé en 2017, le projet mobilise un budget actualisé d’environ 90 millions de dinars.

L’hôpital disposera de 105 lits, trois blocs opératoires et plusieurs services médicaux, dont la chirurgie générale, la médecine interne, la gynécologie-obstétrique, la pédiatrie, ainsi qu’un service d’anesthésie-réanimation et d’urgences.

Il abritera également des consultations externes, un service d’imagerie médicale, des laboratoires, une pharmacie, des installations techniques et des services généraux.

Le nouvel établissement de santé sera bâti sur un terrain domanial d’une superficie de plus de cinq hectares, pour une durée des travaux estimée à 26 mois, à l’issue desquels, l’hôpital devrait entrer en exploitation.