La ville de Médenine abritera du 28 octobre au 1er novembre 2025, la 28ème édition du Festival National du théâtre expérimental de Médenine baptisée “session en hommage à Anouar Chaafi”. Ce festival dont il est le fondateur en 1992 est organisé par le Centre des Arts dramatiques et du scéniques de Médenine avec le soutien du ministère des Affaires culturelles.

Cinq spectacles en compétition sont au menu de cette manifestation qui verra également la tenue d’un workshop intitulé “Techniques de l’image numérique” et une soirée poétique.

Artiste et metteur en scène et critique, Anouar Chaafi (1965-2025) est décédé le 30 avril 2025 à 60 ans, après un long combat contre la maladie.

L’artiste diplôme de l’Institut supérieur des arts dramatiques (ISAD), a entamé son parcours en 1988, avant de s’envoler à l’étranger où il a suivi des stages notamment en Allemagne pour se spécialiser dans le théâtre gestuel, avant de s’orienter vers le théâtre expérimental, devenu son genre de prédilection.

En 1998, il a créé la troupe de théâtre d’expérimentation à Médenine. En 1992, il a fondé le Festival National du théâtre expérimental, en 1992, devenu un rendez-vous permanent inscrit sur la scène artistique tunisienne.

Premier directeur fondateur du Centre des arts scéniques et dramatiques de Médenine, en 2011, le dramaturge a signé plus de vingt pièces ce qui lui a valu des distinctions à l’échelle nationale et arabe en reconnaissance de son œuvre, son riche parcours scientifique et artistique, et de ses éminentes contributions au secteur du quatrième art.

En tant qu’universitaire et dirigeant d’institutions et structures théâtrales, notamment le Théâtre National Tunisien (de 2011 à 2014), il a contribué à la formation de générations d’artistes et d’étudiants.

“Le Cauchemar d’Einstein”, inspirée d’un texte de Kamel Ayadi, est la dernière pièce du dramaturge qui est également auteur d’un ouvrage en langue arabe sur les lectures scéniques ainsi que de nombreux articles scientifiques sur le théâtre en général.