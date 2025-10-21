Les travaux d’un atelier de travail organisé par l’observatoire national de la sécurité routière (ONSR) ont démarré lundi en vue d’échanger les expertises et de développer les stratégies nationales pour des routes plus sûres pour tous.

Colonnel Aymen ben Brahim, chef de la division régionale du Nord-Est de l’observatoire a déclaré mardi à la TAP que l’objectif majeur de cette rencontre est débattre d’un plan de suivi et d’évaluation des indicateurs de performance relatifs aux activités en lien avec la stratégie nationale multisectorielle de la sécurité routière.

Il a expliqué que cet atelier de travail s’inscrit dans le cadre de la stratégie multisectorielle dont l’élaboration a démarré en juillet 2023. Une approche participative a été adoptée dans la mise en place de cette stratégie, en association avec les différentes parties concernées par la sécurité routière.

Cette stratégie, a-t-il précisé, ambitionne de réduire de 10 pc, sur le court terme (2025/2027) le nombre des décès et des graves blessures provoqués par les accidents de la route, de 25 pc sur le moyen terme (2027/2030) et de 50 pc à l’horizon 2034.

Des représentants de la présidence du gouvernement, des ministères de la Santé, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de l’Equipement et de l’Habitat participent à cet atelier de deux jours, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé. Des représentants de la sécurité et de la Garde nationales et de l’Agence d’Urbanisme y sont, également, présents.