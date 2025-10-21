Villarreal affronte Manchester City ce mardi 21 octobre à 21h au stade de La Céramique, pour la 3e journée de la Ligue des Champions.

Toujours sans victoire dans la compétition (défaite contre Tottenham et nul face à la Juventus), Villarreal cherche à relancer sa campagne européenne. En Liga, l’équipe de Marcelino reste solide malgré un récent nul 2-2 contre le Bétis Séville.

De son côté, Manchester City arrive en pleine confiance. Invaincus en Ligue des Champions (2-0 contre Naples, 2-2 à Monaco) et forts de trois succès consécutifs en Premier League, les hommes de Pep Guardiola misent sur Erling Haaland, déjà auteur de trois buts en deux matchs européens.

Côté effectif, Villarreal sera privé de Kambwala, Logan Costa et Foyth, mais récupère Moreno et Perez. City devra faire sans Rodri, blessé, mais pourra compter sur Cherki, Doku, Foden et Bernardo Silva.

🔹 Diffusion : le match sera retransmis en France sur Canal+ Live 4, mardi à 21h.