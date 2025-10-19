Le Club Africain a confirmé sa domination dans la Poule A du championnat Pro A de basket-ball en remportant une large victoire face au DS Grombalia (82-63), dimanche à la salle de Gorjani.

Grâce à ce sixième succès consécutif, le club de Bab Jedid conserve la tête du classement avec 12 points, devançant l’Étoile du Sahel, victorieuse à domicile face à la JS Manazeh (90-86) à Sousse.

L’ES Goulette, de son côté, s’est imposée dans sa salle (82-71) face au BC Mahdia, un résultat qui lui permet de rester au contact du peloton.

Classement équilibré dans la Poule A

Au terme de cette sixième journée, le Club Africain mène avec 12 points, suivi de l’Étoile du Sahel (11 pts) et de la JS Manazeh (9 pts). L’ES Goulette (8 pts) et le DS Grombalia (7 pts) ferment la marche aux côtés du BC Mahdia (7 pts).

Monastir leader de la Poule B

Dans la Poule B, l’US Monastir a confirmé son rang de favori en s’imposant sur le parquet de l’ES Radès (71-60), un choc toujours attendu entre deux poids lourds du championnat.

L’US Monastir rejoint en tête le SN Nabeulien et la JS Kairouan, tous trois à 11 points. Le SN Nabeulien a dominé l’US Ansar (67-60) à Bir Chellouf, tandis que la JS Kairouan est allée s’imposer de justesse à Hammamet (54-51).

Des écarts minimes entre les poursuivants

Derrière le trio de tête, l’ES Radès (8 pts) et l’AS Hammamet (7 pts) tentent de rester au contact. L’US Ansar ferme la marche avec 6 points après une sixième défaite en autant de rencontres.