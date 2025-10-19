La cinquième journée de la Ligue 2 du football professionnel a livré ses premiers verdicts ce week-end, avec plusieurs confrontations disputées samedi et dimanche à travers le pays.

Dans la Poule B, Kalaa Sport s’est imposé à domicile face au SC Moknine (2-1), consolidant ainsi sa position de leader avec 10 points en cinq matches. À Kasserine, l’ASK a également signé un précieux succès face à EGS Gafsa (2-1).

Les duels US Ksour Essef – CS Korba (0-0) et AS Jelma – O Sidi Bouzid (1-1) se sont soldés par des nuls, tandis que Jendouba Sport est allé battre CS Redeyef (2-1). Le match S Gabésien – AS Ariana a été reporté.

Prochain rendez-vous mercredi

Un dernier match de cette poule opposera CS Sakiet Eddaier à ES Bouchemma le mercredi 22 octobre, pour clore cette cinquième journée.

Classement serré dans la Poule B

Au classement, Kalaa Sport (10 pts) devance de peu EGS Gafsa et US Ksour Essef (8 pts chacun). AS Ariana, avec un match en retard, suit à 7 points, à égalité avec AS Kasserine et Jendouba Sport. En bas du tableau, AS Jelma et O Sidi Bouzid ferment la marche avec seulement 2 points.

Poule A : Tataouine garde la main

Dans la Poule A, disputée samedi, l’US Tataouine conserve la tête avec 11 points, après son match nul (0-0) face au CS Chebba. Le CS Hammam-Lif et le BS Bouhajla, tous deux à 10 points, suivent à une longueur.

Les autres rencontres ont été plus équilibrées, avec de nombreux scores vierges : CS Msaken – CS Hammam-Lif (0-0), BS Bouhajla – SC Ben Arous (0-0), Sfax RS – OC Kerkennah (0-0).

L’US Boussalem a signé l’une des rares victoires (1-0) face à EM Mahdia, tandis que AS Agareb et SA Menzel Bourguiba ont partagé les points (1-1).

Un classement encore ouvert

Derrière US Tataouine, la hiérarchie reste fragile. Trois équipes se tiennent en deux points, tandis que le bas de tableau est occupé par OC Kerkennah (3 pts) et SA Menzel Bourguiba (4 pts).