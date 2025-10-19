Mauvais départ pour l’Étoile sportive du Sahel dans la course à la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Le club tunisien s’est incliné 0-2 face à Nairobi United, ce dimanche, lors du match aller du deuxième tour préliminaire, disputé au complexe sportif Olinzi, dans la capitale kényane.

Un revers net à Nairobi

Les Tunisiens ont été surpris par une formation kenyane déterminée, portée par son public. Nairobi United a ouvert le score à la 37ᵉ minute grâce à Ovela Oching, avant que John Otieno ne double la mise peu après la pause (50ᵉ). Malgré quelques tentatives en seconde période, les Sahéliens n’ont pas réussi à réduire l’écart.

Cette défaite complique la tâche des hommes de Sousse avant la manche retour, prévue le week-end prochain au stade olympique de Sousse. Ils devront s’imposer par au moins deux buts d’écart pour espérer renverser la situation et accéder à la phase suivante.

Le Stade Tunisien également battu

L’autre représentant tunisien en Coupe de la CAF, le Stade Tunisien, a connu le même sort samedi. Les Bardolais se sont inclinés 0-2 à Safi face à l’Olympique local. Le match retour aura lieu samedi prochain au stade Hammadi Agrébi de Radès, où le club espère inverser la tendance.

Ces deux revers mettent les clubs tunisiens dos au mur avant les confrontations retour, où la qualification passera par une nette réaction à domicile.