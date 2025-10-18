La 5e journée de Ligue 2 tunisienne a livré samedi plusieurs rencontres équilibrées, avec une série de matches nuls et peu de buts inscrits. Dans la Poule A, l’ES Hammam-Sousse s’est distinguée en allant s’imposer sur le terrain de l’AS Mégrine (2-0), signant le seul succès à l’extérieur de la journée.

L’US Boussalem a pris le dessus sur EM Mahdia (1-0), tandis que CS Msaken–CS Hammam-Lif, CS Chebba–US Tataouine, BS Bouhajla–SC Ben Arous, et Sfax RS–OC Kerkennah se sont soldés par des nuls sans but. AS Agareb et SA Menzel Bourguiba ont également partagé les points (1-1).

Tataouine en tête malgré le nul

Au classement de la Poule A, l’US Tataouine conserve la première place avec 11 points, devant CS Hammam-Lif et BS Bouhajla (10 pts chacun). Le groupe reste très serré, six équipes se tenant en seulement trois points.

Poule B : un match reporté, la suite dimanche

Dans la Poule B, la rencontre CS Sakiet Eddaier – ES Bouchemma a été reportée en raison de l’état impraticable du terrain après de fortes pluies. Les autres matches, dont Kalaa Sport – SC Moknine, US Ksour Essef – CS Korba et AS Kasserine – EGS Gafsa, sont programmés ce dimanche.

Avant ces confrontations, EGS Gafsa occupe la tête du classement avec 8 points, devant US Ksour Essef et AS Ariana (7 pts chacun).