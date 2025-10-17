Le FC Barcelone reçoit Girona ce samedi 18 octobre 2025 à 16h15 au stade Olympique Lluis-Companys, match diffusé en direct sur beIN Sports 3, pour la 9ᵉ journée de Liga.

Deuxième du championnat avec 19 points, le Barça veut confirmer son statut de candidat au titre et maintenir la pression sur le leader. Les hommes de Xavi restent sur une série de cinq matchs comprenant trois victoires et deux défaites, avec dix buts inscrits et huit encaissés, témoignant d’une attaque performante mais d’une défense encore perfectible.

Girona, 18ᵉ avec six points, cherche à se relancer pour sortir de la zone rouge. Sur ses cinq derniers matchs, le club catalan a enregistré une victoire, trois nuls et une défaite, montrant une certaine résistance malgré sa position au classement.

Les confrontations récentes entre les deux équipes sont équilibrées : deux victoires chacun et un match nul sur leurs cinq derniers duels. Ce match promet donc un affrontement serré, entre un Barça en quête de régularité et un Girona ambitieux, déterminé à créer la surprise.

Infos pratiques :

Chaîne TV : beIN Sports 3

Coup d’envoi : samedi 18 octobre 2025 à 16h15

Stade : Olympique Lluis-Companys