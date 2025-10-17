Le bureau de la Ligue Nationale du Football Professionnel (LNFP), réuni vendredi, a infligé à l’Espérance de Tunis une amende de 10 000 dinars, pour jets de projectiles sur le terrain par ses supporters, avec 3e récidive, lors du match face à l’Etoile du Sahel, comptant pour la 9e journée de la Ligue 1.

La JS Kairouan a écopé de la même sanction pour des faits similaires survenus lors de la rencontre face au CS Sfaxien.

Par ailleurs, une amende de 7500 dinars a été infligée à l’O.Béja pour jets d’objets divers (2e récidive) survenus durant le match face contre l’AS Marsa.

L’US Monastir devra, de son côté, s’aquitter d’une amende de 5000 dinars pour jets de projectiles sur le terrain, avec récidive, lors du match contre la JS Omrane.