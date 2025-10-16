Le Prix du meilleur film a été attribué à la fiction “Amel” de la tunisienne Rahma Ben Jemaa, lors de la clôture mercredi soir de la sixième édition du Festival International de Film de Femmes “Regards de Femmes”, qui a démarré le 11 octobre 2025 dans le gouvernorat de Nabeul à l’initiative de la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs (FTCC)

Les autres prix décernés sont: la Mention spéciale du jury attribuée au Documentaire “Cinema-Al Amal” de Rana Abushkhaidem (Palestine) et le Prix du meilleur portrait de femme au documentaire “I told you so” de Maya Al Sayyad (Egypte –USA).

Cette édition, qui a été organisée à Nabeul, Hammamet et Menzel Temime a vu la participation de 15 films de six pays : Tunisie, Égypte, Syrie, Liban, Palestine et Jordanie, la présentation de livre et des ateliers portant notamment sur la déconstruction du stéréotype du genre à l’écran Lors de cette édition, la célèbre réalisatrice tunisienne Salma Baccar a été honorée pour sa contribution au cinéma et aux questions liées femmes aux en Tunisie.