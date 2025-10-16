Sur les 30 derniers jours, le cours de l’or a confirmé une dynamique haussière mondiale, portée par des incertitudes économiques, géopolitiques et des anticipations de baisses de taux. Plusieurs grandes institutions révisent leurs prévisions à la hausse pour 2025-2026.

Évolution récente

Selon Trading Economics, le prix de l’or a augmenté de ~ 12,97 % sur le mois écoulé, culminant à 4 156,77 USD l’once (taux spot) au 14 octobre 2025.

Le site GoldPrice.org offre une courbe historique sur 30 jours montrant une tendance clairement ascendante.

Le World Gold Council souligne que l’or a enregistré une hausse de 26 % en USD durant la première moitié de 2025, soutenue par un dollar affaibli et une forte demande d’investissement.

Facteurs moteurs de la hausse

Demande de « valeur refuge » et tensions géopolitiques

Les frictions entre États-Unis et Chine, les incertitudes liées aux marchés internationaux et les risques macroéconomiques alimentent l’attrait pour l’or.

Attentes de baisse des taux d’intérêt

Une anticipation de relâchement monétaire, notamment de la Federal Reserve américaine, stimule les investisseurs vers l’or, un actif sans rendement.

Achats par les banques centrales

Le rôle des banques centrales dans l’accumulation de réserves d’or reste structurellement important.

Pressions techniques / momentum

Le métal dépasse des résistances, mais des signaux de surachat (RSI élevé, etc.) invitent à la prudence.

Perspectives & scénarios à venir

Prévisions d’institutions

HSBC a relevé ses prévisions moyennes à ~ 3 355 USD en 2025 (contre 3 215 avant) et 3 950 USD en 2026.

BofA anticipe un objectif de 5 000 USD/oz pour 2026.

Goldman Sachs prévoit une progression de ~ 6 % d’ici mi-2026, sur fond de demande institutionnelle soutenue.

D’autres analystes (Deutsche Bank) suggèrent un seuil “psychologique” proche de 4 000 USD d’ici fin 2025.

Risques / limites possibles

Une remontée des taux ou un ton monétaire plus agressif de la Fed pourraient freiner l’élan.

Une revalorisation du dollar affaiblirait l’attractivité de l’or.

Détente géopolitique ou désescalade pourrait réduire la prime de risque.

Des corrections techniques sont possibles, notamment si la dynamique de surachat se confirme.

Scénarios plausibles