La neuvième édition du Festival de la Grenade se tiendra à Testour (gouvernorat de Béja) du 29 octobre au 2 novembre 2025. Cette manifestation vise à valoriser ce fruit emblématique en perspective de l’obtention prochaine du label Appellation d’origine contrôlée (AOC).

Organisé autour d’un programme mêlant culture, science et gastronomie, le festival entend affirmer le rôle de Testour comme pôle national de production de la grenade et haut lieu du patrimoine andalou.

L’événement s’ouvrira le 29 octobre par une cérémonie officielle, un salon de produits dérivés de la grenade, des colloques scientifiques et un spectacle artistique réunissant plusieurs figures de la scène tunisienne. Les journées suivantes seront marquées par des conférences sur les pratiques agricoles andalouses (30 octobre) et le patrimoine hydraulique mauresque (31 octobre, avec l’intervention du Dr. Ali Taïeb). Le 1er novembre, une activité culinaire intitulée « Cuisine du terroir » mettra en scène des plats traditionnels à base de grenade, préparés par des chefs tunisiens renommés. La clôture, le 2 novembre, sera ponctuée par des spectacles folkloriques.

La production nationale de grenade s’élève à 91 mille tonnes pour la campagne 2025, contre 102,9 mille tonnes l’année précédente. La superficie des vergers couvre 12,3 mille hectares, selon le Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits). Le gouvernorat de Gabès reste le premier producteur (21,5 % de la production nationale), suivi par Béja (15 mille tonnes), Nabeul (14 mille tonnes) et Kairouan (13,4 mille tonnes). La campagne d’exportation des variétés locales a débuté le 29 septembre 2025.