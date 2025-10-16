L’armée malgache, conduite par le colonel Michaël Randrianirina (CAPSAT), a annoncé la prise de pouvoir après la fuite du président Andry Rajoelina et son impeachment par des députés. L’Union africaine a suspendu Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle doit organiser une prestation de serment vendredi 17 octobre.

Chronologie des faits récents

Des unités ont fait défection et rejoint des manifestations contre le pouvoir. Le 14 octobre, les militaires ont investi le palais d’Ambohitsorohitra et déclaré la suspension de plusieurs institutions, à l’exception de l’Assemblée nationale.

Situation institutionnelle

Le colonel Randrianirina affirme que l’armée dirige une transition de 18 à 24 mois avant des élections. La Haute Cour constitutionnelle a été saisie pour une prestation de serment prévue le 17 octobre.

Réactions régionales et internationales

Le Conseil Paix et Sécurité de l’Union africaine a suspendu Madagascar et exige un retour rapide à l’ordre constitutionnel. Des médias internationaux confirment la décision.

Contexte politique et social

La crise suit des semaines de protestations, marquées par la jeunesse urbaine et des pénuries de services. Andry Rajoelina avait quitté le pays avant l’annonce de l’armée.