La sixième édition du salon international “AfriHealthLAB” spécialisé dans les équipements de laboratoire, les technologies médicales et la chirurgie esthétique se tiendra du 29 octobre au 1er novembre 2025, à la Foire Internationale de Sousse, a annoncé mercredi la responsable de l’organisation du salon, Basma Hamadi.

Ce salon a pour objectif, de créer une plateforme professionnelle de premier plan qui rassemble les principaux acteurs des secteurs de la santé, des laboratoires, de la chirurgie esthétique et des technologies médicales, ainsi qu’à favoriser l’échange d’expériences et de savoir-faire entre les professionnels de la santé et à présenter les dernières innovations et technologies modernes.

Elle a souligné que ce salon accueillera 60 exposants venus de Tunisie et d’autres pays tels que l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, la Guinée, le Congo, l’Inde et l’Italie.

Ce salon offre l’occasion de créer des partenariats et des collaborations entre les entreprises et les institutions de santé et de recherche, et met en lumière la chaîne de production, de fabrication et d’équipement dans le domaine médical, ainsi que les services de soutien tels que l’assurance, la sécurité, l’hygiène, la numérisation, la recherche scientifique, la formation et le conseil.

Au cours de ce salon, un espace intitulé « Afri-Lab et Afri-Health » sera réservé aux professionnels de la santé des secteurs public et privé, aux établissements de santé et aux entreprises d’équipements et de services médicaux, ainsi qu’aux investisseurs et aux entrepreneurs dans le domaine de la technologie médicale et de la médecine esthétique dans le but d’interagir, d’échanger leurs expériences et de conclure des partenariats professionnels, a-t-elle encore ajouté.

Elle a indiqué qu’en marge du salon, des conférences scientifiques et des ateliers spécialisés seront organisés pour échanger des connaissances et discuter des dernières pratiques dans ces domaines en plus de présentations des derniers appareils et équipements médicaux.