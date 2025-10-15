Une sélection 20 romans en arabe dont sept œuvres tunisiennes figure dans la longue liste de la 31ème édition du “prix Abou el Kacem Chebbi de la littérature arabe”, consacrée au roman arabe.

Organisé par la Banque de Tunisie, ce prix est baptisé au nom du grand poète Abou el Kacem Chebbi en hommage à son œuvre prolifique. Il est doté de 25 mille dinars attribués au lauréat.

La Maison du roman a publié, lundi, la liste des 20 œuvres semi finalistes représentant 9 neuf pays choisis parmi 43 œuvres candidates issues de divers pays arabes.

La Tunisie a la part du lion avec 7 romans nominés, suivie de l’Egypte (4) et l’Algérie (3). La Libye, la Palestine, la Syrie, le sultanat d’Oman, le Bahreïn et le Kurdistan irakien sont représentés par 1 roman chacun.

La liste des romans tunisiens comprend : « Quand l’hiver frappe à mon cœur » de Mohammed Rouiss, “le Soldat inconnu” de Mohamed Aissa Medded, “Les grands meurent en avril” d’Amira Ghenim, “Sadeem” de Mona Ahmed Briki, “J’ai perdu mon collier” de Yassin Rouatbi, “Le carnet rose” de Zied Bouchoucha et “Le collier noir” de Sami Mkadem.

Le « poète des lumières », comme on le surnomme, Abou el Kacem Chebbi a écrit une centaine de poèmes sur divers thèmes qui se rapportent notamment à la vie, la mort, la liberté, la révolte, la mélancolie et l’exil. Outre la poésie, les écrits de littéraires de Chebbi en prose sont également aussi importants.

La poésie de ce grand poète arabophone des temps modernes est traduite dans plusieurs langues, enseignée dans les universités et adaptée dans des œuvres musicales.

La 30ème édition avait récompensé un recueil de poésie du Libanais Charbel Dagher, « Yaghtassilo annathrou fi nahrehe » (littéralement: La prose baigne dans sa rivière), paru aux éditions Khotot w Thelal, en Jordanie (254 pages, 2024).

Le prix d’honneur décerné à une personnalité du secteur culturel a été attribué à l’écrivain et penseur tunisien Abdel Majid Sharfi “pour l’ensemble de son œuvre et en reconnaissance de son projet intellectuel moderniste, à portée arabo-islamique et universelle”.

Cette année, la Tunisie commémore le 91ème anniversaire de la disparition d’Abou el Kacem Chebbi (24 février 1909 – 9 octobre 1934).

La cérémonie de remise du Prix Abou el Kacem Chebbi est organisée, chaque année, dans la ville natale du poète, Tozeur.