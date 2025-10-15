La campagne céréalière 2025 en Tunisie affiche des indicateurs encourageants, tant en termes de qualité que de quantité. Mohamed Rjaïbia, vice-président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), dresse un premier bilan et partage les perspectives de la filière. Entretien

Pourriez-vous nous dresser un bilan provisoire de la campagne céréalière 2025 à ce jour en particulier pour le blé dur, le blé tendre et l’orge ?

À la date du 31 août 2025, le volume de la collecte céréalière atteint 12 millions de quintaux, répartis comme suit : 66 % de blé dur, 25 % d’orge et 5 % de blé tendre.

Comment évaluez-vous les rendements par rapport à ceux des années précédentes, notamment en termes de qualité et de quantité ? Et à combien évaluez vous la récolte globale des céréales pour l’année en cours ?

Sur toutes les régions de production, on note une augmentation remarquable au niveau du rendement par rapport à ceux des années précédentes, avec une bonne qualité et des quantités considérables. La récolte globale des céréales pour l’année en cours est estimée à 20 millions de quintaux.

Quelles régions se sont distinguées cette année par leurs performances agricoles dans les cultures céréalières ?

Les régions qui se sont distinguées cette année par leurs performances agricoles dans les cultures céréalières sont notamment : Béja, Bizerte, Jendouba, Siliana et le Kef.

Les conditions climatiques ont-elles eu un impact significatif sur le déroulement de la campagne ? Si oui, dans quelle mesure ?

Dans notre pays, 95 % de la superficie dépend de la pluie. Ainsi, les conditions climatiques favorables ont eu un impact significatif sur le déroulement de la campagne, notamment dans toutes les régions de production.

Des contraintes techniques ou logistiques ont-elles affecté la récolte cette année, comme le manque d’intrants, les maladies, ou les capacités de stockage ?

La campagne a été marquée par le retard de la mise en place des entrants et des semences, ainsi que le manque de quantités nécessaires dans certaines régions productives. S’y ajoutent les prix élevés des pesticides.

Quant au stockage, c’est l’Office des céréales qui en assure la responsabilité. Ce dernier a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le stockage dans de bonnes conditions.

Comment les agriculteurs ont-ils perçu le soutien apporté par les institutions publiques et les centres de collecte durant cette campagne ?

Malgré quelques difficultés, le soutien apporté par les institutions publiques et les centres de collecte, à une certaine mesure, est toujours présent, selon les agriculteurs.

À l’échelle nationale, constate-t-on une tendance vers l’amélioration de l’autosuffisance en céréales ?

L’autosuffisance en céréales, et plus particulièrement en blé dur, reste l’objectif fondamental de tous les intervenants du secteur. Tous travaillent pour l’atteindre à moyen terme.

Quels ajustements ou priorités recommanderiez-vous pour préparer au mieux la campagne 2025/2026

Pour bien préparer la prochaine campagne, il est nécessaire :

Que les conditions climatiques soient favorables ;

De bien financer la campagne ;

De mettre en place les entrants et les semences tôt ;

Et de garantir un accompagnement continu des agriculteurs pendant le retour de la campagne.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali