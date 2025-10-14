La Tunisia Investment Authority (TIA) a réaffirme, mardi, son engagement “à faciliter l’émergence d’un écosystème favorable à l’investissement, en Tunisie, en s’appuyant sur des partenariats public-privé inspirants et des niches à fort potentiel comme les data centers”, et ce, lors de sa 22ème session du Conseil stratégique, organisée mardi.

Selon un communiqué, publié par la TIA, cette session s’est focalisée sur deux principaux thématiques, à savoir « Le rôle du secteur privé dans l’élaboration des réformes et législations », et « L’analyse des opportunités d’investissement dans les data centers ».

Exposant l’expérience de Dubaï, la directrice principale du département de Plaidoyer politique à la Chambre de commerce de Dubaï, Nadin Chami, a présenté, à cette occasion, les mécanismes de collaboration public-privé mis en place, soulignant l’importance d’une implication structurée des entreprises dans l’élaboration des politiques publiques.

La responsable a fait savoir, dans ce cadre, que 107 textes législatifs ont été révisés, à Dubaï, en 2024, avec un taux d’acceptation de 58% des propositions formulées par les entreprises ; outre la réalisation d’études ciblées (coût de la gouvernance des entreprises familiales, protection des mineurs, soutien aux entrepreneurs nationaux, etc.) ; la coordination avec 17 organismes gouvernementaux…

D’après la TIA, “ce modèle inspirant ouvre la voie à une meilleure intégration du secteur privé tunisien dans la conception des réformes”.

La deuxième partie de la session a été consacrée à une veille stratégique sur les data centers, réalisée par l’équipe de la TIA sur la base de données sectorielles et d’analyses comparatives internationales.

Faisant état d’une accélération des investissements, au niveau mondial, avec des montants investis multipliés par vingt depuis 2016, les participants à cette rencontre ont recommandé de moderniser le cadre juridique sur la protection des données, de développer les énergies renouvelables pour alimenter les data centers, de renforcer la connectivité internationale par de nouveaux câbles sous-marins, et de créer une zone économique spéciale dédiée au cloud et aux data centers. L’objectif est de renforcer l’attractivité de la Tunisie dans ce secteur.