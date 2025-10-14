La septième édition du Forum sur la Gouvernance se tiendra le 18 octobre 2025 à Tunis, annonce le Centre Tunisien de Gouvernance d’Entreprise (CTGE) relevant de l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise (IACE). Elle aura pour objectif central d’évaluer l’application de la loi n° 2005-96 sur la transparence des relations financières, vingt ans après son adoption.

Le Forum réunira universitaires, professionnels du secteur bancaire et financier, ainsi que décideurs institutionnels. L’objectif est de dresser un bilan critique du cadre juridique tunisien en matière de gouvernance financière, d’en évaluer la mise en œuvre effective, de recenser les avancées réalisées et les obstacles persistants, tout en confrontant l’expérience nationale à des références internationales.

Selon une page Facebook consacrée par l’IACE à cet événement, les débats porteront notamment sur l’évolution du système de gouvernance financière en Tunisie, les meilleures pratiques identifiées, ainsi que les lacunes à combler. Une attention particulière sera accordée à la comparaison avec des expériences internationales, afin d’inspirer des réformes adaptées au contexte national.

Face aux enjeux contemporains, tels que la digitalisation accélérée des services financiers, l’inclusion financière, la gestion des risques systémiques et la lutte contre la criminalité financière, les participants formuleront des recommandations concrètes pour moderniser le cadre juridique et institutionnel tunisien.

Ce forum constitue une opportunité unique de réfléchir collectivement à l’avenir de la gouvernance financière en Tunisie. Il s’agit non seulement de tirer les leçons du passé, mais aussi de mettre en place un cadre plus résilient, transparent et aligné sur les standards internationaux.

Fondé en 1984, l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE) est un think tank économique tunisien, dont la mission principale est de promouvoir le secteur privé et d’améliorer l’environnement des affaires. Véritable laboratoire d’idées, l’IACE réunit chefs d’entreprises, experts, chercheurs et politiciens pour produire des analyses et des recommandations innovantes.