Le Maroc a lancé, lundi 13 octobre 2025, la construction d’un complexe industriel Safran à Midparc (Nouaceur). Le projet comporte une usine d’assemblage et de test de moteurs LEAP et une unité MRO (maintenance et réparation).

Un complexe en deux volets

Selon Médias24 et Le Matin, le complexe comprend :

une usine d’assemblage/test de moteurs LEAP-1A (capacité cible : 350 moteurs/an) ;

une usine MRO pour moteurs LEAP (capacité : 150 moteurs/an).

L’investissement global annoncé atteint 3,4 MMDH, avec 900 emplois directs à la clé.

Accords signés et calendrier industriel

Des conventions ont été signées sous la présidence du Roi Mohammed VI. Côté industriel, Safran précise que la ligne d’assemblage destinée aux moteurs pour Airbus représente 25% de sa production liée à Airbus et constitue la seule ligne d’assemblage de moteurs Safran hors de France, avec une mise en service visée en 2028.

Enjeux pour la filière aéronautique marocaine

Les autorités et opérateurs de la zone Midparc soulignent l’ancrage de la chaîne de valeur moteurs au Maroc et l’effet d’entraînement attendu sur l’écosystème. Le projet est présenté comme un « nouveau cap » pour la filière, au regard de la montée en cadence et des besoins MRO associés aux flottes LEAP.