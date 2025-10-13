Un nouveau programme national visant à faciliter les exportations pour les petites et moyennes entreprises via le réseau postal “Easy Export ” a été lancé, lundi, a fait savoir la Poste tunisienne.

Ce programme répond, d’après la Poste, aux besoins et aux demandes des petits investisseurs et des artisans désireux de promouvoir leurs produits sur les marchés étrangers.

Il vise à simplifier les procédures liées à l’exportation au profit des petites et moyennes entreprises tunisiennes et à améliorer leur compétitivité sur les marchés mondiaux en leur rapprochant les services, en facilitant les procédures du commerce extérieur et en réduisant les coûts.

Ce projet vise également à exploiter les solutions logistiques et numériques offertes par le réseau postal, en plus des facilités mises en place par la commission nationale chargée de la mise en œuvre du programme. Il s’agit essentiellement du site web www.easyexport.com.tn, qui permet de saisir les données et contient les informations nécessaires sur le programme Easy Export, ses conditions et ses modes d’accès.

Il s’agit également du guichet unique dédié à l’exportation qui rassemble les principaux acteurs concernés, tels que la Poste tunisienne, l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT), la Douane tunisienne, et qui permet d’effectuer les différentes procédures liées au processus d’exportation en peu de temps et à moindre coût.

Ces facilités comprennent également une gamme de services à valeur ajoutée liés aux formalités de commerce extérieur et au dédouanement à des prix raisonnables.