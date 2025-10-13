Une quarantaine d’universitaires et de chercheurs se retrouveront à Moknine (gouvernorat de Monastir), du 30 octobre au 1er novembre 2025, à l’occasion d’un colloque scientifique dédié à la ville, à son histoire et à ses multiples visages.

Sous le signe du croisement des disciplines, cette rencontre se propose de revisiter les dimensions géographiques, historiques, sociales et patrimoniales de Moknine, à travers des communications qui scruteront la mémoire des lieux et les dynamiques humaines qui les animent.

Initiée par l’Association Culture et Loisirs de Moknine, en partenariat avec la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, la manifestation se tiendra entre la salle des conférences de la municipalité et le musée archéologique et ethnographique, hauts lieux de savoir et de mémoire.

Les interventions mettront en relief les traits identitaires de cette cité au caractère singulier, née d’un équilibre subtil entre sebkha, terres fertiles et carrières d’argile, et façonnée par la diversité de ses habitants autant que par la vitalité de son artisanat.

Pour les organisateurs, ce colloque se veut avant tout un espace d’échange fécond entre chercheurs, institutions et société civile, où se croisent géographes, historiens, anthropologues et spécialistes du patrimoine, dans l’espoir de dégager de nouvelles lectures et de nouvelles pistes pour le développement harmonieux de Moknine et de sa région.

Ouvert aux enseignants, étudiants, lycéens et acteurs associatifs, l’événement ambitionne enfin de raviver le lien entre la recherche scientifique et la vie locale, en réaffirmant la place de Moknine comme terre de savoir, de mémoire et de création.