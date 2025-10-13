Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur et tient pour l’instant. Le dispositif prévoit la libération de 20 otages vivants contre près de 2 000 prisonniers palestiniens et l’acheminement massif d’aide. Des dirigeants internationaux annoncent des étapes politiques à venir.

Cessez-le-feu effectif et premières libérations

Le cessez-le-feu est maintenu, avec un échange d’otages et de prisonniers enclenché. Vingt otages vivants doivent être remis côté palestinien ; en contrepartie, Israël prévoit de libérer environ 1 900 détenus palestiniens.

Mouvement des troupes et accès humanitaire

Des redéploiements israéliens sont signalés dans la bande de Gaza et les retours de civils vers des zones détruites se multiplient. Les autorités et agences indiquent une montée en puissance des convois d’aide, avec une réorganisation des dispositifs de distribution.

Agenda diplomatique annoncé

Le président américain Donald Trump affirme que « la guerre est terminée », et doit s’exprimer devant la Knesset avant un sommet à Charm el-Cheikh, avec des partenaires régionaux et internationaux pour cadrer une phase politique et sécuritaire post-conflit.

Points d’attention et suite du processus

Des questions demeurent : mécanismes de sécurité intérieure à Gaza, gouvernance temporaire, calendrier de retraits et d’échanges restants, ainsi que la pérennité du cessez-le-feu. Les négociations et annonces officielles attendues dans les prochaines heures et jours.