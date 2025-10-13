Un événement en pleine expansion

La ville de Sousse s’apprête à accueillir, du 16 au 18 octobre, la 7ᵉ édition du Salon International du Textile et de l’Habillement, un rendez-vous désormais incontournable pour les professionnels du secteur.

Lors d’une conférence de presse tenue récemment, le président-directeur général du Parc des expositions de Sousse, Abdelaziz Dahmani, a présenté les grandes lignes de cette édition. Il a souligné que le site dispose de toutes les commodités nécessaires — salle de conférences, café, restaurant — pour accueillir dans les meilleures conditions les quelque 7 000 visiteurs attendus cette année, un chiffre en constante augmentation.

Une participation record d’entreprises et d’hommes d’affaires

Cette édition se distingue par une forte affluence de professionnels, avec la participation de plus de 250 entreprises issues de Tunisie, Libye, Algérie, Maroc, France, Italie, Allemagne et Inde, ainsi que plus de 700 hommes d’affaires attendus.

« Nous améliorons nos services d’une édition à l’autre pour offrir aux exposants et visiteurs une expérience toujours plus qualitative », a déclaré M. Dahmani, précisant que l’événement couvre désormais des pays représentant les cinq continents.

Un carrefour international pour le textile et l’habillement

Pour Serhane Boul, directeur général de l’entreprise partenaire du Parc des expositions, ce salon constitue bien plus qu’une exposition : c’est une plateforme d’échanges et d’opportunités.

Grâce à sa position géographique stratégique, proche de plusieurs unités industrielles, le salon facilitera la création de partenariats durables entre industriels, fournisseurs et producteurs venus du monde entier.

Un espace vitrine pour les fleurons du secteur

Le vice-président de la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH), Tarek Haj Ali, a annoncé la mise en place d’un pavillon dédié aux entreprises de référence.

Ce stand collectif réunira 30 entreprises tunisiennes, illustrant l’ensemble de la chaîne de valeur du textile — du fil à la confection — tout en exposant équipements anciens et technologies de pointe.

Une occasion unique pour les professionnels de découvrir les innovations du secteur et de consolider leurs relations d’affaires à travers des rencontres B2B.

Les jeunes entreprises misent sur le textile durable

L’économie circulaire sera au centre des discussions, avec la participation de six start-ups tunisiennes qui présenteront des solutions innovantes favorisant une production plus verte et responsable.

Ces initiatives témoignent d’une nouvelle vision du textile tunisien, où respect de l’environnement et responsabilité sociétale deviennent des atouts stratégiques à l’exportation.

La FTTH soutient ces démarches en œuvrant pour le renforcement de la formation, la requalification des compétences et la recherche de nouveaux marchés, tout en encourageant la jeunesse tunisienne à s’engager dans le développement durable du secteur.

Conférences, ateliers et soirée de la mode

En marge du salon, plusieurs conférences thématiques et ateliers interactifs seront organisés autour des tendances et des défis du textile moderne.

L’événement se clôturera sur une grande soirée de la mode, qui mettra à l’honneur la créativité et le savoir-faire tunisien, à travers la présentation des dernières collections et innovations stylistiques.