La sixième édition du Salon international des équipements, technologies et services de la sécurité (SENA 2025) se tiendra, du 15 au 19 octobre 2025, au Palais des Expositions du Kram.

Organisée par la Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité électronique (CSENSE) et le Centre tunisien des foires, expositions et congrès «CTFexpo», cette édition réunira plus de 200 exposants de Tunisie et de l’étranger.

Plus de 20 mille visiteurs, professionnels et industriels tunisiens et étrangers, sont également attendus.

Ce salon est une occasion pour répondre aux besoins du marché local en caméras de surveillance et en équipement de sécurité. Il propose les meilleures technologies dans ce domaine, a indiqué la CSENSE dans un communiqué.

Plusieurs expériences et démonstrations techniques seront présentées en marge de cette édition. Des conférences sont aussi prévues et seront axées sur l’évolution et le développement de ce secteur. Ces initiatives ont pour objectif d’encourager les jeunes diplômés du supérieur, sans emploi, à intégrer ce domaine.

Cette édition est organisée concomitamment avec le salon international de l’électricité, de l’énergie solaire et des énergies renouvelables et la 14e édition du salon de l’Immobilier et de Financement.