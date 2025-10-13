La romancière franco-libanaise Georgia Makhlouf sera à Tunis, la semaine prochaine, pour présenter son dernier ouvrage Pays amer, une fiction librement inspirée de la vie de Marie El Khazen (1899-1983), première femme photographe libanaise.

La romancière aura notamment une rencontre-débat, le mercredi 15 octobre, à 17h, à la librairie Culturel à Gammarth, dans la banlieue de Tunis. Organisée en partenariat entre la librairie Culturel à Gammarth et l’Institut Français de Tunisie, la rencontre sera modérée par Sarra Khaled, universitaire, sera suivie d’une séance de vente-dédicace.

Pays amer, troisième roman de l’autrice et journaliste, est un opus de 304 pages paru en janvier 2025, aux éditions Les Presses de la Cité (France). Il est lauréat du 1er Prix Méditerranée des lecteurs et finaliste du Prix de Littérature arabe 2025, du Prix Gisèle Halimi et du Prix Mare Nostrum.

Son premier roman Les Absents (2014) est lauréat du Prix Senghor. Dans cette fiction entre Beyrouth et Paris, “la narratrice nous livre le récit d’une vie commencée sous les auspices d’une enfance heureuse, avant d’être brutalement brisée par la guerre et l’exil “. Dans Port-au-Prince Aller-Retour (2019), son deuxième roman, elle aborde le thème de “l’émigration des Syro-libanais vers les Amériques et notamment en Haïti à la fin du XIX e siècle et au début du XX e “.

Georgia Makhlouf est journaliste, critique littéraire et écrivaine, partageant sa vie entre Paris et Beyrouth. Correspondante à Paris et membre du comité éditorial de L’Orient Littéraire, le supplément mensuel du quotidien L’Orient Le Jour, elle est responsable depuis 2016 du Prix France-Liban de l’Association des Écrivains de Langue Française (ADELF). Elle a rejoint en 2022 le Parlement des Écrivaines Francophones.

Pays amer entrelace avec délicatesse les récits de deux femmes libanaises, photographes, à un siècle d’écart. Mona vit une jeunesse marginale à Beyrouth. Dans un village du nord du Liban, elle découvre une magnifique maison à l’abandon. L’ancienne propriétaire, une certaine Marie Karam, était une originale solitaire, chassant comme un homme et entourée d’animaux vivants ou empaillés. Intriguée, Mona enquête et apprend que le journal intime de Marie a été conservé, avec quantité de clichés qui témoignent d`un admirable talent. La lecture de ce journal lui ouvre des pans inconnus de l’histoire du Liban du début du XXe siècle, et des pays arabes, en particulier de l`Égypte, qui ont vu fleurir un féminisme actif et optimiste. Entre Marie et Mona, dont la création artistique et les amours sont confrontées au même poids de la tradition et des préjugés sociaux, Georgia Makhlouf tisse le fil de destins poignants, épris de liberté.