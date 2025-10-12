Le temps de dimanche sera partiellement à densément nuageux, selon l’Institut National de la Météorologie (INM). Des pluies éparses, parfois orageuses, toucheront les régions côtières avant de s’étendre l’après-midi vers le Nord-Ouest et le Centre-Ouest.

Vents soutenus sur les côtes et au Sud

Le vent soufflera de secteur sud sur le Nord et le Centre, et de secteur est sur le Sud. Il sera relativement fort près des côtes et sur les régions méridionales, où des tourbillons de sable locaux sont possibles. Ailleurs, il restera faible à modéré. Ces conditions pourraient réduire la visibilité, notamment dans le Sud.

Mer agitée et températures stables

La mer sera moutonneuse à agitée au Nord et dans le Golfe de Gabès, alors qu’elle restera peu agitée ailleurs. Les températures maximales varieront entre 26 et 32 °C sur la plupart des régions, et avoisineront 24 °C sur les hauteurs de l’Ouest.

L’INM recommande la prudence aux usagers de la mer et aux automobilistes dans les zones exposées aux rafales et aux précipitations. Ces conditions traduisent un temps typiquement automnal, marqué par des contrastes régionaux et une instabilité passagère.