La sélection tunisienne féminine de rugby à sept a perdu ses deux premiers matchs contre le Kenya (34-7) hier vendredi et l’Ouganda (34-12) ce samedi, pour le compte du premier tour du tournoi Safari Sevens qui se tient à Nairobi, au Kenya, du 10 au 12 octobre.

Les Tunisiennes affronteront la Belgique lors du 3e et dernier match du premier tour cet après-midi.

Pour rappel, les sélections participantes ont été réparties en deux groupes : Le premier groupe est composé de Costa Blanca Barbarians (Espagne), de Shogun (formation de joueuses de différentes nationalités), des Shibalas du Kenya et de Mumamba Select du Kenya. Le deuxième groupe, quant à lui, est constitué des Lionnes du Kenya, de l’Ouganda, de la Belgique et de la Tunisie.

A l’issue de la phase de groupes, toutes les équipes se qualifient pour les quarts de finale. Le premier de chaque groupe affrontera le dernier de l’autre groupe, tandis que le deuxième de chaque groupe rencontrera l’équipe classée troisième du groupe opposé.

La délégation de l’équipe tunisienne, dirigée par le sélectionneur français Arnaud Le Berre, est composée des joueuses: Zahra Haddeji – Roua Atti – Rosla Ati – Hiba Ben Cheikh – Sameh Lahouel – Lamia Mlawah – Zahra Chtioui – Habiba lafi – Islem Ouaili – Nour Ayari – Yasmine Korbi – Arij Mbarek.