La Tunisie a remportÃ© hier, le Prix Â« One Health Award 2025 Â» en reconnaissance Ã ses efforts et Ã son rÃ´le pionnier dans la mise en Å“uvre de lâ€™approche Â« Une seule santÃ© Â» (One Health) au niveau international.

Selon un communiquÃ© publiÃ© sur la page officielle du ministÃ¨re de la SantÃ©, le Prix a Ã©tÃ© remis par lâ€™Institut Teramo en Italie au ministre de la santÃ©, Mustapha Ferjani qui a soulignÃ© que cette distinction est le fruit d’un travail collaboratif rÃ©unissant les compÃ©tences nationales, les Ã©tablissements de santÃ© et les organisations internationales autour dâ€™un mÃªme principe : Â« La santÃ© est un droit, non un privilÃ¨ge Â».

“Ce Prix vient couronner la stratÃ©gie de la Tunisie visant Ã consacrer le principe de la santÃ© pour tous, en tant que valeur humaine et pilier fondamental dâ€™une sociÃ©tÃ© moderne”, a-t-il ajoutÃ© faisant remarquer quâ€™il est impossible de dissocier la santÃ© humaine de celle des animaux et de la sÃ©curitÃ© de lâ€™environnement.