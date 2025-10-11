Un QR-Code vient d’être mis en place, pour permettre aux citoyens de consulter la liste de logements et de lots de terrain à vendre par le biais du Fonds de Promotion du Logement pour les salaries (FOPROLOS), a annoncé le ministère de l’Équipement et d’ l’Habitat, vendredi.

Le département de l’Équipement a précisé, dans un communiqué, que ce QR-Code, accessible via le téléphone portable, présente, aussi, des informations relatives aux prix, aux promoteurs immobiliers et à l’emplacement exacte de ces biens immobiliers.

Pour rappel, le FOPROLOS œuvre à aider les salariés à acquérir un logement, à travers quatre mécanismes différents.

Il s’agit de FOPROLOS 1, destiné aux salariés, dont le revenu mensuel brut est compris entre 1 et 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti- SMIG (entre 564 et 1411 dinars).

Le 2ème mécanisme est le FOPROLS 2, mis à la disposition des Tunisiens touchant un revenu mensuel brut compris entre 2,5 et 3,5 fois le SMIG (entre 1411 et 1975 dinars).

S’agissant du FOPROLOS 3, il est accessible aux citoyens, dont le revenu mensuel brut est compris entre 3,5 et 4,5 fois le SMIG (entre 1975 et 2539 dinars), alors que le FOPROLOS 4 est destiné aux salariés disposant d’un revenu mensuel brut compris entre 4,5 et 6 fois le SMIG (entre 2539 et 3386 dinars).