L’Arab Tunisian Bank (ATB), en partenariat avec Visa International, offre à ses clients l’opportunité de vivre une expérience exceptionnelle à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025-2026.

Du 5 octobre au 5 novembre 2025, un grand jeu concours permettra aux porteurs de cartes Visa ATB de tenter leur chance pour remporter un séjour inoubliable au Maroc, au cœur du plus prestigieux événement sportif africain.

Ne ratez pas votre chance : payez avec votre Carte Visa ATB, et tentez de remporter l’un des trois séjours de rêve au Maroc pour vibrer au rythme du football africain comme jamais auparavant !

Avec cette initiative, l’ATB réaffirme son engagement à récompenser la fidélité de ses clients et à promouvoir une utilisation responsable et sécurisée des cartes Visa.

Depuis 1982, l’Arab Tunisian Bank accompagne particuliers et entreprises à travers une offre complète et innovante de solutions bancaires. Acteur engagé dans le développement économique et l’inclusion financière, l’ATB place la satisfaction de ses clients au centre de ses priorités.

CANوحدة وحدة للفينال، خلص بالكارطة و اربح مشية للـ