Le commerce mondial a progressé d’environ 500 milliards de dollars au premier semestre 2025, selon le dernier rapport de l’ONU Commerce et Développement (CNUCED). Cette croissance intervient malgré la volatilité des marchés, les tensions géopolitiques et les changements politiques persistants.

Croissance soutenue des biens et des services

Le Global Trade Update de la CNUCED indique que la dynamique commerciale est restée forte au troisième trimestre, bien que les modèles de croissance aient varié selon les régions et les secteurs. La croissance du commerce des biens a légèrement augmenté, passant de 2 % à 2,5 % d’un trimestre à l’autre. Le commerce des services, après s’être contracté au premier trimestre, a rebondi et affiche une progression estimée à +4 % au troisième trimestre. Sur une base annuelle glissante, la croissance atteint 5 % pour les biens et 6 % pour les services.

La hausse des volumes a été le principal moteur de la croissance au premier semestre, tandis que la progression des prix devrait également contribuer au second semestre. Selon la CNUCED, « sauf choc majeur d’ici décembre, le commerce mondial devrait dépasser son record historique de 2024 ».

L’industrie, moteur de la reprise

Le secteur manufacturier reste la colonne vertébrale de la reprise commerciale. L’électronique et l’automobile ont particulièrement tiré la croissance. La forte demande mondiale en véhicules hybrides et électriques soutient les exportations et confirme le rôle central de l’industrie dans l’économie mondiale.

La croissance a été tirée principalement par les économies en développement, portées par l’essor du commerce Sud-Sud. En revanche, les échanges américains ont montré une performance plus faible, impactant la moyenne globale.

Déséquilibres et risques persistants

La CNUCED note un resserrement des déséquilibres commerciaux mondiaux au deuxième trimestre, grâce notamment à la politique commerciale américaine. Cependant, des déficits persistent au Japon, en Inde et au Royaume-Uni, tandis que les excédents de la Chine et de l’Union européenne se sont contractés.

L’organisation onusienne met en garde contre l’instabilité géopolitique, soulignant que les conflits prolongés et les tensions commerciales demeurent des facteurs de risque majeurs. La volatilité des politiques américaines, ainsi que les incertitudes liées à la sécurité alimentaire et énergétique, pourraient freiner la dynamique mondiale.