La cheffe de file de l’opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, a été récompensée, vendredi, par le Prix Nobel de la paix 2025 pour son engagement en faveur de la démocratie au Venezuela. Le comité Nobel norvégien a salué son action « inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte en faveur d’une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie ».

Une militante de la démocratie sous pression

Ingénieure de 58 ans vivant dans la clandestinité, Maria Corina Machado s’est vue interdire en 2024 par les tribunaux vénézuéliens de se présenter à l’élection présidentielle. Elle a dû céder la candidature à Edmundo González, ancien diplomate de 74 ans, dans un scrutin dont l’intégrité a été largement remise en cause.

Le comité Nobel a souligné l’importance de reconnaître les défenseurs courageux de la liberté face aux régimes autoritaires. « Lorsque des autoritaristes s’emparent du pouvoir, il est essentiel de reconnaître les courageux défenseurs de la liberté qui se soulèvent et résistent », a déclaré l’organisme.

Thameen al Kheetan, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, a précisé : « Cette distinction reflète les aspirations claires du peuple vénézuélien à des élections libres et justes, aux droits civils et politiques et à l’état de droit ».

Un choix indépendant malgré les pressions

Cette édition du Nobel survient alors que l’année a été marquée par les déclarations publiques de Donald Trump affirmant qu’il méritait le prix. Les experts estimaient que l’ancien président américain ne remporterait pas la distinction, soulignant qu’il déstabilise l’ordre international que le comité Nobel cherche à préserver.

Halvard Leira, directeur de recherche à l’Institut norvégien des affaires internationales, a commenté : « Le principal enseignement est que le comité démontre son indépendance, sans se laisser influencer par l’opinion publique ou les dirigeants politiques ».

Remises et cérémonies

Les prix scientifiques, littéraires et économiques seront remis par le roi de Suède lors d’une cérémonie à Stockholm le 10 décembre, date anniversaire de la mort d’Alfred Nobel. La cérémonie du Prix Nobel de la paix se tiendra séparément à Oslo.