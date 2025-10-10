Les habitants de Chatt Essalem, à Gabès, ont observé, jeudi après-midi, un sit-in de protestation pour dénoncer la dégradation continue de la situation environnementale dans leur région.

Cette mobilisation citoyenne intervient à la suite d’un nouvel incident survenu fin septembre 2025, lorsque plusieurs élèves du collège de Chatt Essalem ont été victimes de malaises et d’étouffements provoqués par les émanations gazeuses issues des unités industrielles du Groupe Chimique Tunisien (GCT).

Les élèves avaient été transférés d’urgence à l’hôpital universitaire de Gabès, certains ayant ensuite été acheminés vers la capitale pour y recevoir des soins complémentaires.

Les participants à cette manifestation ont brandi des slogans appelant à « mettre un terme aux souffrances causées par les émissions toxiques du GCT et à « garantir le droit fondamental à un environnement sain et non pollué », tout en pointant du doigt « l’inaction des gouvernements successifs face à cette crise persistante ».

“La situation environnementale dans la région s’est considérablement détériorée et est devenue critique, les habitants vivent désormais une véritable détresse quotidienne à cause des gaz émanant des usines du GCT », a affirmé le porte-parole de l’Association El Mostakbel El Akhdhar (l’Avenir Vert) de Chatt Essalem, Bachir Fetoui, à l’agence TAP que .

“Les habitants de Chatt Essalem exigent la fermeture immédiate des unités polluantes et la mise en œuvre des décisions ministérielles de 2017, qui prévoyaient leur démantèlement progressif et la création de nouvelles installations éloignées des zones habitées”, a-t-il rappelé.

Les autorités successives n’ayant pas agi, la situation s’est aggravée, provoquant récemment des cas d’asphyxie parmi les élèves et habitants, a déploré la même source.

Face à la vétusté des installations, les habitants appellent le gouvernement à “des mesures courageuses pour mettre fin à cette pollution chronique vieille de près de cinquante ans”, conclut Fetoui.